Вячеслав Никонов: Предмет «родной язык» останется в обязательном учебном плане

Законопроект о добровольном изучении национальных языков не предусматривает сокращения часов родного языка, отметил депутат Госдумы РФ.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Законопроект об изучении национальных языков в России не предусматривает изъятия родного языка из учебных планов и сокращения часов его изучения, заявил депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов, отвечая на вопрос депутата от Татарстана Александра Сидякина.

«Мы хотели бы получить проекты будущих планов, которые готовит Министерство просвещения РФ до второго чтения. Будут ли они вносить коррективы в этот план я не знаю. Может быть, они захотят, и было бы рационально увеличить количество часов на изучение родного языка», — отметил Никонов.

В данном случае речь идет о варианте, где родной язык является одним из предметов изучения. Однако есть несколько вариантов учебных планов и программ для отдельных классов, где изучение родных языков не предусмотрено. Также есть программы, которые предусматривают обучение полностью на родном языке, подчеркнул депутат.

«Во всяком случае, ни о каком сокращении часов или об изъятии из обязательной части учебной программы, конечно, речь не идет», — заметил Никонов.