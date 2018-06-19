Наставник сборной Ирана заявил, что матч с испанской командой – фантастическая возможность для его игроков проявить себя.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер футбольной сборной Ирана Карлуш Кейруш перед матчем против команды Испании в Казани назвал испанцев наряду с немцами и португальцами главными фаворитами чемпионата мира в России.

Иранская команда на мундиале выступает в группе B вместе со сборными Испании, Португалии и Марокко. «Для нашей сборной выступать на таком турнире — честь, уникальная возможность сыграть с командой Испании. Они являются одними из важнейших претендентов на титул чемпиона мира, наряду с немцами и португальцами у них есть все возможности выйти в решающую стадию. Такая возможность (сыграть на чемпионате мира — прим. Т-и) нам представляется нечасто, и это важно. Мы старались анализировать соперника, не ждём легкой игры. В то же время мы понимаем, насколько она важна, поскольку решается очень многое», — отметил Кейруш.

Сборная Ирана в первом туре чемпионата мира обыграла команду Марокко со счетом 1:0. В Казань иранцы прилетели 18 июня из Москвы — там подопечные Кейруша живут и тренируются на базе «Локомотива» в подмосковной Баковке.