СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник сборной Ирана по футболу прокомментировал скандал в сборной Испании с увольнением главного тренера Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира.
Место Лопетеги в сборной Испании занял Фернандо Йерро, которого Кейруш тренировал в мадридском «Реале» в середине нулевых. «С Испанией произошло нечто уникальное. Я всегда старался привлекать Йерро-игрока в свою команду. Сейчас он становится моим соперником. Это весьма ироничное стечение обстоятельств. Я хорошо его знаю, уважаю. Он может объединить команду, в которой возникла опасность раскола. То, что его выбрали, доказывает, что он квалифицированный тренер и прекрасный человек», — отметил Кейруш.
Сборная Ирана в первом туре чемпионата мира обыграла команду Марокко со счетом 1:0. В Казань иранцы прилетели 18 июня из Москвы — там подопечные Кейруша живут и тренируются на базе «Локомотива» в подмосковной Баковке.
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