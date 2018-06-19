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Татар-информ

19 июня 2018, 18:08

Здоровье и средаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Около 15 болельщиков обратились в РКБ с момента начала ЧМ-2018

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Фото: Валерия Белова

Республиканская клиническая больница и городская клиническая больница №7 стали основными госпиталями FIFA в Казани.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Около 15 болельщиков обратились в РКБ с момента начала ЧМ-2018. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель главного врача РКБ Марсель Миннуллин.

«Обращений стало больше, в частности и от иностранцев. Вчера, к примеру, мы госпитализировали одного болельщика из Китая с многооскольчатым переломом луча. До этого были амбулаторные обращения иностранцев, которые из Бельгии, Австралии. То есть консультировали, давали рекомендации и отпускали», – объяснил медик.

Ранее FIFA выбрала основными госпиталями чемпионата в Казани Республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу № 7. В РКБ на время мундиаля усилили работу всех отделений. Больница работает круглосуточно – специалисты трудятся посменно. Для иностранных болельщиков РКБ предусмотрела спецотделение.

«Есть отдельно развернутое отделение для иностранцев, есть мультидисциплинарная бригада. Все ключевые позиции больницы – хирургия, терапия, кардиология, гинекология, отоларингология – усилены. Конкретно одна бригада, один специалист по разным профилям отвечают за чемпионат мира», – добавил Марсель Миннуллин.

К слову, футболисты с момента старта ЧМ-2018 не поступали. Более того, врачи предполагают, что травмы – это не основная причина, с которой может обратиться спортсмен.

«Спортсменов у нас не было. Но мы находимся в режиме ожидания большого количества болельщиков с разных стран. Это и питание, и алкоголь, и что угодно. Мы изучали статистику других стран, где проводился чемпионат мира, так вот, спортсмены редко травмируются. И основная проблема у них – это внезапная остановка сердца. Поэтому мы усилили позицию аритмолога, вывели их на дежурства», – подчеркнул специалист.

Напомним, в Казани первый матч прошел 16 июня между Францией и Австралией. Следующая игра в столице Татарстана состоится 20 июня между Ираном и Испанией.

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