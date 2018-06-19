Сабантуй на озере Лебяжье соединит национальные мотивы и футбол

На концертной площадке выступят народные артисты РТ – певицы Гузель Уразова и Иркэ, а также известные артисты, фольклорные ансамбли и коллективы.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). 23 июня в лесопарковой зоне озера Лебяжье пройдет Сабантуй, в котором сплетутся татарские национальные мотивы и проходящий в России чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

На главной концертной площадке выступят народные артисты РТ – певицы Гузель Уразова и Иркэ, а также известные артисты, фольклорные ансамбли и коллективы. Праздничные мероприятия начнутся в 10.00.



На спортивных площадках пройдут национальные конкурсы и состязания, для детей будут работать отдельные площадки с развлекательными программами. Также на территории оборудуют сельские подворья, отражающие культуру и быт татарского народа, на них выступят творческие коллективы районов. Площадки будут работать до 15.00. На торговых точках и фудкорте гости праздника смогут попробовать блюда национальной кухни.



Кульминацией праздника станет награждение абсолютного батыра Сабантуя, который получит барана.



Автобусы к главной площадке начнут ездить с 8 утра. На Лебяжье можно будет добраться на маршрутах №№ 36, 46, 72. Также будут организованы парковки – на парковке у жилого комплекса «Залесный Сити», у лагеря «Солнечный», на площадке у лыжной базы «Динамо» возле озера Малое Лебяжье. Нововведением стали бесплатные шаттлы, на которых можно будет добраться до майдана.