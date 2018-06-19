В Нижнем Новгороде на время ЧМ-2018 по футболу организовали туристическую полицию

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Нижнем Новгороде для взаимодействия с приехавшими на чемпионат мира по футболу 2018 года иностранцами создана специальная туристическая полиция. В нее включили владеющих английским языком полицейских, сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу УМВД по Нижегородской области.
Во время подготовки к мундиалю отобранные сотрудники правоохранительных органов прошли дополнительно обучение, в ходе которого обновили языковую практику.
Идентифицировать представителей туристической полиции можно по специальной повязке на левой руке. Они патрулируют места массового пребывания иностранных гостей. Это центр города, главные достопримечательности, фан-зона и территория у стадиона «Нижний Новгород».
Туристические полицейские призваны помогать зарубежным болельщикам в решении проблем, относящихся к компетенции МВД.
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