Во время матча Иран – Испания в Казани ограничат движение транспорта

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Завтра, 20 июня, в связи с матчем мундиаля между Ираном и Испанией на стадионе «Казань Арена» с 17.00 до 01.00 будет ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Ограничение коснется ул. С. Хакима на участке от пр. Ф. Амирхана до ул. Чистопольской, ул. Чистопольской на участке от ул. А. Бичурина до проспекта Х. Ямашева при движении от улицы Бичурина (за исключением съезда на пр. Амирхана в направлении ул. Хакима) и ул. Чистопольской на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского при движении от пр. Ямашева. Кроме того, речь идет о пр. Ямашева на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта, ул. Гаврилова на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольская и ул. Академика Арбузова на участке от ул. Журналистов до пр. Ямашева при движении от ул. Журналистов.
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