Главный тренер сборной Ирана рассказал, как обыграть команду Испании

По словам Карлуша Кейруша, его игроки выйдут на матч с испанцами, как сплоченная команда.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Наставник сборной Ирана Карлуш Кейруш на пресс-конференции перед матчем против команды Испании в Казани рассказал о том, как обыграть одного из фаворитов чемпионата мира.

Кейруш выразил уверенность в том, что завтра его команда проведет хороший матч. «Мы должны работать только с максимальной отдачей. Нам предстоит непростой матч, Испания контролирует мяч и играет непредсказуемо. Мы же должны сыграть, как сплоченная команда, с оптимизмом выходить на поле и стараться как можно больше владеть мячом. Мои игроки — бойцы, они способны на многое. У нас нет никакого секретного оружия. Да, у Испании есть звезды, но полностью совершенных игроков не бывает. Футбол — единственная игра в мире, где одно решение может изменить исход матча. Нам нечего терять, мы хотим победить. Испанцы постараются контролировать мяч, игру, но наша психология, наши эмоции неподконтрольны сопернику», — заявил главный тренер иранской команды.

Сборная Ирана в первом туре чемпионата мира обыграла команду Марокко со счетом 1:0. В Казань иранцы прилетели 18 июня из Москвы — там подопечные Кейруша живут и тренируются на базе «Локомотива» в подмосковной Баковке.