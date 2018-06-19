В Казани осудили виновника смертельного ДТП на Ямашева

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Фото: Елена Кривопатре
(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Суд Ново-Савиновского района Казани вынес приговор виновнику смертельного ДТП Сергею Мельникову.
Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало, что в ночь на 30 января на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Мусина «Киа» влетела в «Жигули». 23-летний Сергей Мельников – водитель иномарки – в момент аварии был пьян.
В результате столкновения 19-летний пассажир «Жигулей» скончался в карете скорой помощи. Еще пятеро пострадавших получили различные травмы.
Разбирательство по делу началось еще в мае. Все пострадавшие в процессе судебных тяжб согласились на компенсации. Сам обвиняемый находился под домашним арестом.
Одна из пострадавших – Людмила Попова на протяжении долгого времени в суд не являлась. По словам адвоката Мельникова, ее долго не могли найти. Накануне, 18 июня, женщина появилась в суде на костылях.
«Я не хочу, чтобы его сажали, молодой еще, каждый из нас ошибается», – заявила она суду.
Женщина согласилась на возмещение морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Такой расклад устроил обе стороны процесса.
Сегодня дело было рассмотрено в особом порядке.
Мельникову предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Гособвинитель, несмотря на полное возмещение морального и материального вреда пострадавшим, потребовал отправить Мельникова на два с половиной года в колонию-поселение и лишить его водительских прав на три года.
Адвокат Мельникова с обвинением не согласился и потребовал прекратить уголовное преследование его клиента в связи с полным раскаянием и возмещением причиненного ущерба.
Выслушав стороны, суд согласился с обвинением и отправил виновника ДТП на два с половиной года в колонию-поселение, лишив его прав на три года.
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