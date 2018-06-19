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Татар-информ

19 июня 2018, 21:56

Здоровье и среда

Экологи РТ пресекли факт самовольного снятия плодородного слоя почвы

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Общая площадь поврежденного участка превысила 55 тыс. квадратных метров, а средняя глубина изъятия – 20 см.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Экологи выявили факт самовольного снятия плодородного слоя почвы в Пестречинском районе РТ около поселка Старое Шигалеево. Работы без соответствующих документов проводили 5 самосвалов и 1 трактор-погрузчик. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В ходе обследования выяснилось, что площадь ущерба превысила 55 тысяч квадратных метров, при этом средняя глубина изъятия составила 20 см. Ведется административное расследование по статье «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы».

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