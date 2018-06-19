NETBYNET запустил высокоскоростную Wi-Fi сеть на наземном транспорте Казани

Пилотный проект запущен на семи маршрутах наземного городского транспорта.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Компания NETBYNET (дочерняя компания ПАО «МегаФон») запустила пилотный проект бесплатного Wi-Fi доступа в Интернет на семи маршрутах наземного городского транспорта Казани.

Тестовыми устройствами оборудовано 50 автобусов, курсирующих по маршрутам №№ 1, 5, 18, 22, 30, 45 и 60. Пилот продлится два месяца, по его результатам будет приниматься решение об оснащении дополнительных 300 транспортных средств на самых популярных маршрутах города. В перспективе, если проект окажется успешным и востребованным, компания нацелена оснастить Wi-Fi весь автопарк Казани.

При оборудовании машин общественного транспорта использованы принципиально новые устройства с наименьшим интервалом переключения на базовые станции и с лучшим сигналом. Устройства усилены пятью внешними антеннами для лучшего качества. А производительность устройства позволяет поддерживать не менее 50 одновременных подключений пользователей Wi-Fi сети. Скорость передачи данных по сети при этом достигнет 100 Мбит/сек.

В рамках расширения единого бесшовного Wi-Fi пространства MT-FREE авторизация пользователей производится с помощью партнера NETBYNET – компании «МаксимаТелеком». Авторизация доступна по номеру телефона – через SMS или портал госуслуг. Пользователи будут адресованы на специальную версию интерактивного портала с различными сопутствующими сервисами: новости, видео, музыка.

«Компания NETBYNET уже несколько лет реализует социально значимые интеграционные проекты в Москве и в регионах Российской Федерации. В Москве сетью оборудовано свыше 8 тыс. транспортных средств наземного городского пассажирского транспорта – автобусы, трамваи и троллейбусы, остановки общественного транспорта, маршрутные автобусы Новой Москвы, Московское центральное кольцо, аэропорт Внуково. Объем трафика на всех проектах уже перевалил за 2 петабайта данных», – прокомментировал новость генеральный директор компании NETBYNET Андрей Батанов.

«Столица Республики Татарстан, Казань, – один из самых современных и быстро развивающихся городов нашей страны. Уверен, жители города, а также туристы, приезжающие в Казань, оценят возможность использования беспроводного доступа в Интернет не меньше, чем пассажиры Москвы», – добавил он.

Дополнительная монетизация высокоскоростной сети Wi-Fi будет осуществляться путем трансляции рекламы совместно с компанией «МаксимаТелеком». Рекламодателям будут доступны разнообразные рекламные форматы как в самой сети, так и на портале nbn-kazan.wi-fi.ru с использованием расширенных возможностей таргетирования.