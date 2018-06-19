Экологи выявили факт незаконного сброса сточных вод в реку в Мензелинском районе РТ

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Фото: eco.tatarstan.ru
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Экологи Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили в Мензелинском районе Татарстана несанкционированный сброс сточных вод в реку Елховка. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
С жалобой к экологам обратились жители поселка Юртово. Оказалось, что накопительные емкости и котлован-отстойник, предназначенные для сбора сточных вод от восьми многоквартирных домов, переполнены.
При этом котлован находится в восьми метрах от реки – из него была выведена труба, через которую стоки попадали на поверхность и как следствие – в Елховку. Инспекторы взяли пробы воды – анализ показал в них превышение предельно-допустимой концентрации веществ.
«В данном случае речь идет о нарушении Водного кодекса РФ. Сейчас в отношении местной администрации составлен административный протокол по “Нарушению правил водопользования”, выдано предписание об устранении нарушения и модернизации очистных сооружений», – приводит пресс-служба слова государственного инспектора Рустама Гараева.
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