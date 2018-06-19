Шредер приедет в Казань на встречу команд Германии и Южной Кореи

Запланирована встреча бывшего канцлера Германии с Президентом Татарстана.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Бывший Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер посетит Казань 27 июня, в день встречи сборных ФРГ и Южной Кореи. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службу Президента РТ.

По словам сотрудника пресс-службы лидера республики, запланирована встреча Шредера с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Она может состояться либо в Казанском Кремле, либо на стадионе Kazan-Arena.

Матч между сборными Германии и Южной Кореи начнется в 17 часов по Москве.

Герхард Шредер возглавлял Правительство ФРГ с 1998-го по 2005 год.