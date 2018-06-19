FISU наградила Рустама Минниханова медалью Жана Птижана

Медаль Жана Птижана является высшей наградой Международной федерации университетского спорта.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Международная федерация университетского спорта (FISU) наградила Президента Татарстана Рустама Минниханова своей высшей наградой — медалью Жана Птижана. Об этом сообщает пресс-служба FISU.

Награду татарстанскому лидеру вручили президент FISU Олег Матыцин и генеральный секретарь Эрик Сенрон.

Рустам Минниханов постоянно поддерживает инициативы FISU, в числе которых FISU Volunteer Leaders Academy. Кроме того, он сыграл решающую роль в подготовке к Универсиаде-2013, отметили в пресс-службе. «Город использовал наследие Универсиады для развития молодежного спорта и провел другие высокоуровневые спортивные соревнования, такие как чемпионат мира по водным видом спорта в 2015 году и чемпионат мира по футболу в этом году», — подчеркнули в FISU.

Медаль Жана Птижана была учреждена в 2013 году в честь основателя Международной конфедерации студентов, французского педагога Жана Птижана, организовавшего первые Всемирные университетские игры в Париже.