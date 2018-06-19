Путин прибыл в Минск на заседание Госсовета Союзного государства

На заседании обсудят торгово-экономическое сотрудничество и присуждение литературных премий.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает ТАСС.

На заседании будет обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество за прошедший год. Кроме того, стороны отчитаются о выполнении прошлых решений Госсовета. Еще одной темой станет присуждение премий Союзного государства в сфере литературы и искусства.

Кроме того, на заседании подпишут документы о направлениях и задачах Союзного государства на 2018 — 2022 годы и программу действий объединения в сфере внешней политики на 2018-2019 годы.

Заседание пройдет во вторник, 19 июня, в Минске.

Также в программе рабочего визита главы государства — переговоры с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко.