Японская принцесса прилетела в Саранск на матч ЧМ-2018

Хисако Такамадо 21 июня намерена посетить Казань.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Саранск на матч сборных Японии и Колумбии прилетела японская принцесса Хисако Такамадо – вдова двоюродного брата императора Акихито, принца Норихито Такамадо. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Японский телеканал NHK замечает, что поездка принцессы на мундиаль – первый случай посещения России членом императорского дома за 102 года.

Хисако Такамадо – почетный президент Футбольной ассоциации Японии и посещает все чемпионаты мира с 1998 года.

Как отмечает РБК, после визита в Саранск принцесса 21 июня посетит Казань, где тренируется японская сборная, а 23-го числа прибудет в Екатеринбург, где на следующий день встретятся команды Японии и Сенегала.