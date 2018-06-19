Японская принцесса прилетела в Саранск на матч ЧМ-2018

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Саранск на матч сборных Японии и Колумбии прилетела японская принцесса Хисако Такамадо – вдова двоюродного брата императора Акихито, принца Норихито Такамадо. Об этом сообщает агентство «Рейтер».
Японский телеканал NHK замечает, что поездка принцессы на мундиаль – первый случай посещения России членом императорского дома за 102 года.
Хисако Такамадо – почетный президент Футбольной ассоциации Японии и посещает все чемпионаты мира с 1998 года.
Как отмечает РБК, после визита в Саранск принцесса 21 июня посетит Казань, где тренируется японская сборная, а 23-го числа прибудет в Екатеринбург, где на следующий день встретятся команды Японии и Сенегала.
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