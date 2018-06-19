«Футболомания» от «Ростелекома» – все, что нужно настоящему болельщику и его семье

«Ростелеком» помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Россия впервые принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2018™, поэтому в стране началась настоящая «Футболомания» — и не случайно именно так называется новая акция «Ростелекома». Только до августа можно на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье — высокоскоростной «Домашний интернет», крутое «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру.

«„Ростелеком“ помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и „Интерактивное ТВ“, чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях. А в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная», — отметил директор продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Артем Черменин.

Чтобы получить в комплекте с услугами ключ к игре FIFA 18 (а это в настоящее время, на условиях акции — 999 рублей) надо до 15 августа 2018 года оставить заявку на подключение высокоскоростного «Домашнего интернета» или пакета интернет+ТВ, а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 12,0 млн, а «Интерактивным ТВ» — 5,0 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2018 года более 65% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома».

Подключить услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция «Футболомания» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акции «Футболомания» доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.