Татар-информ

19 июня 2018, 16:24

Экономика и финансыHi-Tech

США пообещали не вводить дополнительные пошлины на iPhone из Китая

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Экономика и финансыHi-Tech

США пообещали не вводить дополнительные пошлины на iPhone из Китая

Кук попросил Трампа сохранять хладнокровие, напомнив о возможных потерях Apple.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал руководителю корпорации Apple Тиму Куку, что не станет вводить дополнительные пошлины на iPhone, которые производятся в Китае. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на The New York Times.

Согласно информации источников издания, Кук попросил Трампа сохранять хладнокровие в ходе противостояния с КНР, так как Apple зарабатывает на китайском рынке почти четверть доходов – около 50 млрд долларов.

Однако даже без дополнительных пошлин на гаджеты из Китая компания может пострадать от торговой войны, так как власти КНР могут организовать препятствия на пути поставок смартфонов, а все iPhone собираются в этой стране. Ранее, по данным агентства «Рейтер», задержки с поставками из-за китайских властей возникли у автопроизводителя Ford.

Ранее Министерство коммерции КНР заявило о готовности ответить на анонсированный Президентом США второй этап пошлин. Трамп пообещал обложить пошлинами в 10 процентов товары на сумму 200 млрд долларов, если Китай отреагирует на введенные до того ограничения. 

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