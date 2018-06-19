На Украине суд разрешил капитану «Норда» выехать в Крым

Владимир Горбенко обязан сообщать о своем месте пребывания и посещать следователя.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Херсонский городской суд разрешил капитану задержанного украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря базирующейся в Киеве прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.

С Горбенко снято «обязательство не посещать» территорию Крыма, но обязательство сообщать о своем месте пребывания и посещать следователя осталось в силе, отметила Тихончик.

Два уголовных производства в отношении Горбенко объединили в одно, указала пресс-секретарь прокуратуры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что покинувшие Украину двое моряков с «Норда» вернулись в Крым.