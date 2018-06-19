На Украине суд разрешил капитану «Норда» выехать в Крым

Рекомендуем
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Херсонский городской суд разрешил капитану задержанного украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-секретаря базирующейся в Киеве прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.
С Горбенко снято «обязательство не посещать» территорию Крыма, но обязательство сообщать о своем месте пребывания и посещать следователя осталось в силе, отметила Тихончик.
Два уголовных производства в отношении Горбенко объединили в одно, указала пресс-секретарь прокуратуры.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что покинувшие Украину двое моряков с «Норда» вернулись в Крым.
Следующая новость
Жителям и гостям Казани представится уникальная возможность проявить себя в спортивном фестивале «А у нас во дворе…».
От станции Казань-1 до Березовой рощи и в обратном направлении поезда будут курсировать весь день 23 июня.
Анвар Закиров работает в Управлении Федеральной службы судебных приставов с 2001 года.
Спортивное мероприятие запланировано на 26-27 июня.
Молодых защитников природы с праздником поздравил министр экологии и природных ресурсов РТ.
Всего на мундиаль в Татарстане прилетели 20 тыс. болельщиков из Австралии.
На текущий момент кадеты из Татарстана занимают второе общекомандное место.
В результате ДТП грузовик с краном-манипулятором завалился на бок, а иномарка оказалась смята почти целиком.
Концерт, посвященный памяти известной татарской исполнительницы, состоится 11 июля.
За игру рукой в своей штрафной площади арбитр Дамир Скомина удалил колумбийца Карлоса Санчеса.
В каждой школе в апробации участвуют по шесть учителей математики и русского языка.
В 1987 году по постановлению Совета министров ТАССР склону был присвоен статус памятника природы регионального значения.
19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу