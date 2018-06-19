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На должность заместителя главного пристава по РТ назначен Анвар Закиров

Татар-информ

19 июня 2018, 16:21

Происшествия

На должность заместителя главного пристава по РТ назначен Анвар Закиров

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Фото: архив

Анвар Закиров работает в Управлении Федеральной службы судебных приставов с 2001 года.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). На должность заместителя главного пристава по РТ назначен советник юстиции второго класса Анвар Закиров, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Анвар Закиров родился в 1979 году в городе Бавлы. В 2001 году он окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «Техника и физика низких температур», а в 2004 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2001 года по 2016 год Закиров работал в УФССП России по РТ на должностях пристава-исполнителя, ведущего специалиста, главного специалиста Управления, занимал должности старшего судебного пристава Советского РОСП, Авиастроительного РОСП, а также главы отдела организации исполнительного производства УФССП России по РТ.

С 2016 года по 2018-й Анвар Закиров работал заместителем начальника отдела, а затем и начальником отдела организационно-аналитической работы и зонального контроля Управления организации исполнительного производства ФССП России.

Сегодня приказом директора фередальной службы судебных приставов Анвар Закиров назначен на должность замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

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