Имамы Татарстана сдадут нормы ГТО

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Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Религиозные деятели Республики Татарстан будут сдавать нормы ГТО. Мероприятие должно состояться на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Казани рассказал муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин.
«На следующей неделе мы с нашими имамами собираемся и будем сдавать нормы ГТО. Мероприятие, по-моему, запланировано на 26-27 июня», — сообщил муфтий.
По его словам, религиозным деятелям, которые будут сдавать нормы ГТО, было поручено стремиться к золотым медалям.
«В Казани есть имам, который несколько месяцев назад взял первое место по борьбе в республике. Кроме того, есть религиозный деятель, который несколько раз становился чемпионом мира», — отметил Камиль Самигуллин.
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