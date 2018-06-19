Имамы Татарстана сдадут нормы ГТО

Спортивное мероприятие запланировано на 26-27 июня.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Религиозные деятели Республики Татарстан будут сдавать нормы ГТО. Мероприятие должно состояться на следующей неделе. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Казани рассказал муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин.

«На следующей неделе мы с нашими имамами собираемся и будем сдавать нормы ГТО. Мероприятие, по-моему, запланировано на 26-27 июня», — сообщил муфтий.

По его словам, религиозным деятелям, которые будут сдавать нормы ГТО, было поручено стремиться к золотым медалям.

«В Казани есть имам, который несколько месяцев назад взял первое место по борьбе в республике. Кроме того, есть религиозный деятель, который несколько раз становился чемпионом мира», — отметил Камиль Самигуллин.