На Украине митингующие покидают площадь у Верховной Рады после переговоров с властями

В парламенте обсудят требования участников акции.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Митингующие перед зданием Верховной Рады шахтеры и «афганцы» покидают площадь после проведения переговоров с властями, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

По результатам переговоров первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко пообещала рассказать в парламенте о требованиях протестующих. В числе требований участников акции – восстановление пенсий и льгот, финансирование шахтерской промышленности, отчет Правительства и встречи с министрами здравоохранения и социальной политики.

Дискуссия по вопросам ветеранов в профильном комитете Рады состоится в среду, 20 июня, отметила Геращенко. Кроме того, темы, интересующие митингующих, будут подняты в пятницу во время часа вопросов к властям.