МВД облегчит получение российского гражданства

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Беженцы из Украины и пожелавшие вернуться на родину соотечественники из других стран смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Над этим сейчас работает МВД России, сообщает ТАСС.
Результаты работы ведомства по упрощению получения гражданства РФ станут известны в ближайшее время.
«В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынужденно покидают свою страну», – заявил журналистам замглавы МВД России Игорь Зубов.
Он добавил, что нововведения коснутся не только украинцев, но и всех соотечественников, которые сейчас живут в разных странах и хотели бы вернуться на родину.
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