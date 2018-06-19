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Фото: Александр Елисеев
(Высокогорский район, 19 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). Юные натуралисты Татарстана отпраздновали 100-летний юбилей основания движения. Праздничные мероприятия прошли в детском лагере «Байтик» под Казанью. Молодых защитников природы с праздником поздравил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.
«Вы являетесь примером и маяком для всех тех, кто так же, как и вы, неравнодушен к сохранению природы. Вы делаете очень много доброго и хорошего. И спасибо всем вашим педагогам, которые прививают вам все эти качества и стремления», — сказал Александр Шадриков, обращаясь к юннатам.
На республиканский фестиваль юных натуралистов приехали 152 участника со всего Татарстана. Для республики это первый подобный фестиваль, однако в будущем, по словам Александра Шадрикова, будут организованы и другие съезды.
Движение зародилось в 1918 году, когда детский врач, председатель Совета рабочих депутатов Сокольнического района в Москве Иван Русаков и преподаватель естествознания Борис Всесвятский организовали в парке Сокольники Станцию юных любителей природы.
В 1924 году движение пришло в Татарстан — в опытном доме «Пионерская Коммуна» 19-летний воспитанник Борис Царегородцев организовал кружок юных натуралистов.
Сейчас в Татарстане организовано 308 экологических пришкольных кружков, в которых занимаются 4,5 тысячи детей. Кроме того, на территории республики действуют порядка 50 экологических организаций.
«Фестиваль — новый импульс экологическому движению. Все экологические организации — потомки юных натуралистов. Юные экологи должны знать свою историю. Кроме того, этот фестиваль показал ребятам, что они не одиноки в своих городах. Что у них очень много единомышленников», — поделилась руководитель региональной молодежной общественной организации «Будет чисто» РТ Дилара Сатикова.
Анастасия Пахомова из Бугульмы занимается разработкой экологических проектов. Сейчас она трудится над проектом сквера в родном городе — по её замыслу обновлённый парк должен стать местом проведения экологических уроков. Сама Анастасия закончила в этом году 9-й класс.
«Я обеспокоена состоянием Нурлатского леса. Некоторые организации перегибают палку. Я хочу сохранить природу для будущих поколений. Приятно будет осознавать, что это сделали именно мы», — отметила Анастасия.
Для участников фестиваля были организованы различные конкурсы, среди которых — посещение тематических станций: творческая, туристическая, где ребята учились ставить палатки, ботаническая, где нужно было назвать травы и растения, и многие другие.
Кроме того, представители Министерства лесного хозяйства РТ организовали свою площадку, на которой рассказали юннатам об опасности лесных пожаров. Также лесники показали оборудование, с помощью которого они борются с пожарами.
Эмиль Нигматуллин — восьмиклассник из Казани, участник фестиваля. Он состоит в экологическом движении 4 года. За это время он принимал активное участие в «Эко Патруле» — выявлял незаконные свалки и сообщал о них в Минэкологии РТ. Три года он занимал призовые места в этом конкурсе. С начала 2018 года Эмиль выявил уже 400 свалок.
«Сейчас стало намного чище, но все равно еще остаются места, где продолжаются загрязнения. Я считаю, что каждый должен уважительно относиться к природе. Чисто не там где убирают, а там, где не мусорят», — подчеркнул Эмиль Нигматуллин.
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