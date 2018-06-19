На ЧМ-2018 в Казань прибыло 33 представителя татар Австралии

Всего на мундиаль в Татарстане прилетели 20 тыс. болельщиков из Австралии.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). На чемпионат мира по футболу — 2018 в Казань прибыли 33 представителя татар Австралии. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Казани рассказал главный муфтий Татарстана и председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин.

«На самом деле наша республика уже привыкла принимать гостей. В пятницу к нам приехали большие гости, в том числе из Республики Казахстан. Сегодня нас своим присутствием обрадовали наши братья из далекой Австралии. Когда-то от нас туда, в город Аделаиду, поехал имам», — отметил он.

Всего прибыли 20 тыс. болельщиков из Австралии. Среди них и австралийские татары. По словам муфтия, они все прекрасно говорят на татарском языке.

«Мы готовы принимать гостей во все дни и очень рады, что у нас проходят такие мероприятия», — заключил Камиль Самигуллин.