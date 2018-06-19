На ЧМ-2018 в Казань прибыло 33 представителя татар Австралии

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). На чемпионат мира по футболу — 2018 в Казань прибыли 33 представителя татар Австралии. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Казани рассказал главный муфтий Татарстана и председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин.
«На самом деле наша республика уже привыкла принимать гостей. В пятницу к нам приехали большие гости, в том числе из Республики Казахстан. Сегодня нас своим присутствием обрадовали наши братья из далекой Австралии. Когда-то от нас туда, в город Аделаиду, поехал имам», — отметил он.
Всего прибыли 20 тыс. болельщиков из Австралии. Среди них и австралийские татары. По словам муфтия, они все прекрасно говорят на татарском языке.
«Мы готовы принимать гостей во все дни и очень рады, что у нас проходят такие мероприятия», — заключил Камиль Самигуллин.
Жителям и гостям Казани представится уникальная возможность проявить себя в спортивном фестивале «А у нас во дворе…».
От станции Казань-1 до Березовой рощи и в обратном направлении поезда будут курсировать весь день 23 июня.
Анвар Закиров работает в Управлении Федеральной службы судебных приставов с 2001 года.
Спортивное мероприятие запланировано на 26-27 июня.
Молодых защитников природы с праздником поздравил министр экологии и природных ресурсов РТ.
Всего на мундиаль в Татарстане прилетели 20 тыс. болельщиков из Австралии.
На текущий момент кадеты из Татарстана занимают второе общекомандное место.
В результате ДТП грузовик с краном-манипулятором завалился на бок, а иномарка оказалась смята почти целиком.
Концерт, посвященный памяти известной татарской исполнительницы, состоится 11 июля.
За игру рукой в своей штрафной площади арбитр Дамир Скомина удалил колумбийца Карлоса Санчеса.
В каждой школе в апробации участвуют по шесть учителей математики и русского языка.
В 1987 году по постановлению Совета министров ТАССР склону был присвоен статус памятника природы регионального значения.
19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу