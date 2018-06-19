Тетюшские спортсмены успешно выступили на Первенстве Европы по вольной борьбе

Татарстанские борцы вернулись с победой из Европы.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Татарстанские борцы внесли весомый вклад в победу российской сборной, приняв участие в Первенстве Европы по вольной борьбе, пишет газета «Авангард».

Спортивный турнир проходил 15 – 17 июня в венгерском городе Дьер.

На коврах спортивного зала Olimpiai Sportpark отличились спортсмены из города Тетюши – воспитанники заслуженного работника физической культуры и спорта РТ Сагита Ибрагимова. Татьяна Кабанова и Виктория Хусаинова выиграли «золотой» поединок в своих весовых категориях. Наталья Храменкова заняла седьмое место.

По итогам континентального первенства российские вольники завоевали 12 медалей: семь золотых, три серебряных и две бронзовых. В итоге российские спортсмены заняли первое общекомандное место.