ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «МВидео»

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). ВТБ начал эквайринговое обслуживание сети магазинов бытовой техники и электроники «МВидео» по всей территории России. До конца года оборот по данному проекту может достичь 60 млрд рублей.
ВТБ принял на обслуживание все 427 магазинов сети «МВидео». Для клиентов доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Банк обеспечивает прием карт не только в торговых точках, но и на официальном сайте «МВидео». К оплате принимаются карты международных платежных систем, а также карты «Мир».
ВТБ является одним из лидеров эквайринга в России. По результатам 2017 года банк нарастил оборот по данному направлению бизнеса на 40 процентов – до 1,4 трлн рублей. Среди крупнейших партнеров ВТБ – сети «Ашан», «Лента», «Фамилия», «Декатлон», группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и Mail.Ru.
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