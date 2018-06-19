В Кремле ответили на просьбу помиловать режиссера Сенцова

Песков подчеркнул, что резонанс не повлияет на решение суда.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Общественный резонанс не сможет повлиять на решение суда по делу украинского режиссера Олега Сенцова, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации, это совершенно разные измерения», — сказал Песков.

Процедуру помилования должен инициировать сам осужденный, отметил пресс-секретарь главы государства.

Во вторник, 19 июня, несколько деятелей культуры обратились к Президенту России Владимиру Путину с призывом помиловать Сенцова. Свои подписи под обращением поставили Владимир Познер, Андрей Звягинцев, Чулпан Хаматова, Алексей Учитель, Ксения Собчак и другие.