В Кремле ответили на просьбу помиловать режиссера Сенцова

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Общественный резонанс не сможет повлиять на решение суда по делу украинского режиссера Олега Сенцова, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации, это совершенно разные измерения», — сказал Песков.
Процедуру помилования должен инициировать сам осужденный, отметил пресс-секретарь главы государства.
Во вторник, 19 июня, несколько деятелей культуры обратились к Президенту России Владимиру Путину с призывом помиловать Сенцова. Свои подписи под обращением поставили Владимир Познер, Андрей Звягинцев, Чулпан Хаматова, Алексей Учитель, Ксения Собчак и другие.
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