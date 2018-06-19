Личные подсобные хозяйства Алькеевского района увеличили производство молока на 5,6 т

Лидерами по производству молока стали три сельских поселения района.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В личных подсобных хозяйствах Алькеевского района Татарстана увеличилось производство молока. Так, за последние 10 дней было получено 274,6 т молока, что на 5,6 т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Лидерами по производству молока стали Чувашско-Бродское (30,6 т), Нижнеалькеевское (25,4 т) и Борискинское (20,5 т) сельские поселения.

В личных подсобных хозяйствах района содержится 6 тыс. 668 голов крупного рогатого скота, в том числе 2 тыс. 880 дойных коров.