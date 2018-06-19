Скончался украинский поэт Иван Драч

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). На Украине на 82-м году жизни скончался один из поэтов-шестидесятников, прозаик, киносценарист и политик Иван Драч.
Соболезнования по случаю кончины литератора выразил Президент Украины Петр Порошенко.
«<...> Прежде всего это был Человек, который тонко чувствовал Украину и ее душу. Искренние соболезнования родным и друзьям Ивана Федоровича. Вечная память...» – написал Порошенко на своей странице в Fаcebook'е.
В начале творческого пути поэт контактировал с украинскими диссидентами, но затем отказался от связей с ними. В годы застоя был достаточно успешным советским автором. В 1989 году вместе с Вячеславом Черноволом и другими диссидентами создал движение «Народный рух Украины», председателем которого был до 1992-го. Трижды избирался депутатом украинского парламента.
Драч известен своими сборниками стихов «Подсолнух», «Протуберанцы сердца», «Баллады будней», «К истокам», «Американская тетрадь», «Храм солнца» и рядом других. Многие его произведения переведены на русский язык.
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