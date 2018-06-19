Скончался украинский поэт Иван Драч

Соболезнования по случаю кончины литератора выразил Президент Украины Петр Порошенко.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). На Украине на 82-м году жизни скончался один из поэтов-шестидесятников, прозаик, киносценарист и политик Иван Драч.

Соболезнования по случаю кончины литератора выразил Президент Украины Петр Порошенко.



«<...> Прежде всего это был Человек, который тонко чувствовал Украину и ее душу. Искренние соболезнования родным и друзьям Ивана Федоровича. Вечная память...» – написал Порошенко на своей странице в Fаcebook'е.

В начале творческого пути поэт контактировал с украинскими диссидентами, но затем отказался от связей с ними. В годы застоя был достаточно успешным советским автором. В 1989 году вместе с Вячеславом Черноволом и другими диссидентами создал движение «Народный рух Украины», председателем которого был до 1992-го. Трижды избирался депутатом украинского парламента.



Драч известен своими сборниками стихов «Подсолнух», «Протуберанцы сердца», «Баллады будней», «К истокам», «Американская тетрадь», «Храм солнца» и рядом других. Многие его произведения переведены на русский язык.



В конце апреля этого года на 53-м году жизни скончался народный артист Украины, актер сериала «Сваты» Олег Треповский.