Видео последствий лобового столкновения «КАМАЗа» и «БМВ» в Альметьевском районе

В результате ДТП грузовик с краном-манипулятором завалился на бок, а иномарка оказалась смята почти целиком.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Альметьевском районе «КАМАЗ» рухнул на бок после лобового столкновения с «БМВ М5», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 7-м километре трассы Альметьевск – Челны у поворота на село Калейкино лоб в лоб столкнулись легковой авто и грузовик с краном-манипулятором.

От удара иномарка получила серьёзные повреждения, «КАМАЗ» завалился на бок, на дорогу разлился бензин, а водитель легкового авто получил серьёзные травмы.

На месте пожарные ПСЧ №9 отключили аккумуляторы машин и смыли с трассы разлитое топливо. Водителей доставили в медсанчасть Альметьевска.