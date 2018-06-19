На фан-фестивале в Казани пройдет концерт памяти Альфии Авзаловой

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). На фестивале болельщиков в Казани в рамках программы мероприятий Чемпионата мира по футболу — 2018 состоится концерт, посвященной памяти известной татарской исполнительницы Альфии Авзаловой, которая ушла из жизни в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Казани рассказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.
Концерт на площадке фестиваля болельщиков пройдет 11 июля.
Одним из организаторов концерта выступает дочь татарской исполнительницы Зульфия Авзалова, которая в настоящее время проживает вместе с семьей в Америке. «Мы постоянно на связи, то есть у нас уже все исполнители приехали, в том числе международные», — отметила Эльвира Камалова.
Речь идет об американских артистах, в том числе с татарскими корнями, которые выступят в Казани. Об их участии на концерте договаривалась сама Зульфия Авзалова.
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