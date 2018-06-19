На фан-фестивале в Казани пройдет концерт памяти Альфии Авзаловой

Концерт, посвященный памяти известной татарской исполнительницы, состоится 11 июля.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). На фестивале болельщиков в Казани в рамках программы мероприятий Чемпионата мира по футболу — 2018 состоится концерт, посвященной памяти известной татарской исполнительницы Альфии Авзаловой, которая ушла из жизни в прошлом году. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Казани рассказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

Концерт на площадке фестиваля болельщиков пройдет 11 июля.

Одним из организаторов концерта выступает дочь татарской исполнительницы Зульфия Авзалова, которая в настоящее время проживает вместе с семьей в Америке. «Мы постоянно на связи, то есть у нас уже все исполнители приехали, в том числе международные», — отметила Эльвира Камалова.

Речь идет об американских артистах, в том числе с татарскими корнями, которые выступят в Казани. Об их участии на концерте договаривалась сама Зульфия Авзалова.