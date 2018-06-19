Антимонопольщики заявили о стабилизации цен на топливо

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Российский топливный рынок пришел в состояние равновесия и стабилизировался, уверены в Федеральной антимонопольной службе России. Об этом сообщает RT.
Стабилизации цен удалось достичь в том числе благодаря мониторингу отрасли, который в последнее время заметно усилился.
«Если раньше мониторинг вели еженедельно, то с учетом кризиса ситуации мониторинг вместе с ЦДУ ТЭК Минэнерго осуществляется ежесуточно», – заявил журналистам замглавы ФАС РФ Анатолий Голомолзин.
Надзорное ведомство объявило об усилении контроля за топливным рынком в начале июня, когда наблюдался ощутимый рост цен.
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