Антимонопольщики заявили о стабилизации цен на топливо

Надзорные ведомства усиленно мониторят региональные топливные рынки.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Российский топливный рынок пришел в состояние равновесия и стабилизировался, уверены в Федеральной антимонопольной службе России. Об этом сообщает RT.

Стабилизации цен удалось достичь в том числе благодаря мониторингу отрасли, который в последнее время заметно усилился.

«Если раньше мониторинг вели еженедельно, то с учетом кризиса ситуации мониторинг вместе с ЦДУ ТЭК Минэнерго осуществляется ежесуточно», – заявил журналистам замглавы ФАС РФ Анатолий Голомолзин.

Надзорное ведомство объявило об усилении контроля за топливным рынком в начале июня, когда наблюдался ощутимый рост цен.