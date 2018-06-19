В матче Колумбия – Япония показана первая красная карточка чемпионата мира в России

За игру рукой в своей штрафной площади арбитр Дамир Скомина удалил колумбийца Карлоса Санчеса.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В матче сборных Колумбии и Японии на чемпионате мира по футболу показана первая красная карточка мундиаля – за игру рукой в своей штрафной площади удален колумбиец Карлос Санчес.

В самом начале игры, которую принял Саранск, японцы убежали в контратаку, и Санчес в прыжке выставил руку, в которую угодил мяч. Арбитр из Словении Дамир Скомина без промедлений показал колумбийцу красную карточку и назначил пенальти – удар с 11-метровой отметки уверенно реализовал полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава.

Сборные Колумбии и Японии базируются в Татарстане во время чемпионата мира: колумбийцы живут и тренируются на территории комплекса «Свияжские холмы», а японская команда арендовала клубную базу у казанского «Рубина». Колумбийцы сыграют в столице Татарстана один из матчей группового этапа – 24 июня южноамериканцы на «Казань Арене» встретятся со сборной Польши.

