В матче Колумбия – Япония показана первая красная карточка чемпионата мира в России

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В матче сборных Колумбии и Японии на чемпионате мира по футболу показана первая красная карточка мундиаля – за игру рукой в своей штрафной площади удален колумбиец Карлос Санчес.
В самом начале игры, которую принял Саранск, японцы убежали в контратаку, и Санчес в прыжке выставил руку, в которую угодил мяч. Арбитр из Словении Дамир Скомина без промедлений показал колумбийцу красную карточку и назначил пенальти – удар с 11-метровой отметки уверенно реализовал полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава.
Сборные Колумбии и Японии базируются в Татарстане во время чемпионата мира: колумбийцы живут и тренируются на территории комплекса «Свияжские холмы», а японская команда арендовала клубную базу у казанского «Рубина». Колумбийцы сыграют в столице Татарстана один из матчей группового этапа – 24 июня южноамериканцы на «Казань Арене» встретятся со сборной Польши.
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