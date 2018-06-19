Главное

Алексей Анисимов

19 июня 2018, 15:16

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

В матче Колумбия – Япония показана первая красная карточка чемпионата мира в России

Рекомендуем

Фото: скриншот

За игру рукой в своей штрафной площади арбитр Дамир Скомина удалил колумбийца Карлоса Санчеса.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В матче сборных Колумбии и Японии на чемпионате мира по футболу показана первая красная карточка мундиаля – за игру рукой в своей штрафной площади удален колумбиец Карлос Санчес.

В самом начале игры, которую принял Саранск, японцы убежали в контратаку, и Санчес в прыжке выставил руку, в которую угодил мяч. Арбитр из Словении Дамир Скомина без промедлений показал колумбийцу красную карточку и назначил пенальти – удар с 11-метровой отметки уверенно реализовал полузащитник сборной Японии Синдзи Кагава.

Сборные Колумбии и Японии базируются в Татарстане во время чемпионата мира: колумбийцы живут и тренируются на территории комплекса «Свияжские холмы», а японская команда арендовала клубную базу у казанского «Рубина». Колумбийцы сыграют в столице Татарстана один из матчей группового этапа – 24 июня южноамериканцы на «Казань Арене» встретятся со сборной Польши.
 

Следующая новость

Президент ФИФА Инфантино посетит матч мундиаля между сборными Испании и Ирана в Казани
Новости дня
17:44
Россия введет дополнительные пошлины на импорт товаров из США
17:32
NETBYNET запустил высокоскоростную Wi-Fi сеть на наземном транспорте Казани
17:30
Елабуга присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти»

21 июня траурное шествие стартует с площади Ленина.

17:27
В Альметьевске грузовая «ГАЗель» опрокинулась на бок после столкновения с «Ладой»

ДТП произошло возле Миннибаевского газоперерабатывающего завода.

17:24
FISU наградила Рустама Минниханова медалью Жана Птижана

Медаль Жана Птижана является высшей наградой Международной федерации университетского спорта.

17:20
Шредер приедет в Казань на встречу команд Германии и Южной Кореи

Запланирована встреча бывшего канцлера Германии с Президентом Татарстана.

17:16
Национальный музей РТ проведет «Футбольную ночь болельщика»

Жителям и гостям Казани представится уникальная возможность проявить себя в спортивном фестивале «А у нас во дворе…».

17:02
Путин прибыл в Минск на заседание Госсовета Союзного государства
16:52
Японская принцесса прилетела в Саранск на матч ЧМ-2018
16:48
На Украине суд разрешил капитану «Норда» выехать в Крым
16:45
Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на «Первом канале»
16:34
До главной площадки Сабантуя в Казани можно будет добраться на электричках

От станции Казань-1 до Березовой рощи и в обратном направлении поезда будут курсировать весь день 23 июня.

16:30
«Футболомания» от «Ростелекома» – все, что нужно настоящему болельщику и его семье
16:24
США пообещали не вводить дополнительные пошлины на iPhone из Китая
16:21
На должность заместителя главного пристава по РТ назначен Анвар Закиров

Анвар Закиров работает в Управлении Федеральной службы судебных приставов с 2001 года.

16:20
На Украине митингующие покидают площадь у Верховной Рады после переговоров с властями
16:10
Имамы Татарстана сдадут нормы ГТО

Спортивное мероприятие запланировано на 26-27 июня.

16:06
В Кремле ответили на просьбу помиловать режиссера Сенцова
16:00
МВД облегчит получение российского гражданства
15:54
Юные натуралисты Татарстана отпраздновали 100-летний юбилей

Молодых защитников природы с праздником поздравил министр экологии и природных ресурсов РТ.

15:52
На ЧМ-2018 в Казань прибыло 33 представителя татар Австралии

Всего на мундиаль в Татарстане прилетели 20 тыс. болельщиков из Австралии.

15:40
ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «МВидео»
15:38
Скончался украинский поэт Иван Драч
15:38
Татарстанцы поборются за победу в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец»

На текущий момент кадеты из Татарстана занимают второе общекомандное место.

15:35
Видео последствий лобового столкновения «КАМАЗа» и «БМВ» в Альметьевском районе

В результате ДТП грузовик с краном-манипулятором завалился на бок, а иномарка оказалась смята почти целиком.

События

19 июняСтрасти в Иране: около 15 тысяч болельщиков отправятся в Казань

19 июня«Рубин» вышел из отпуска: новая жизнь без излишеств

19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу

18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника

18 июняЕвгений Пашутин: «Канту» новый вызов для меня

18 июняИльдар Гильмутдинов: «Заставлять изучать родные языки тех, для кого они не являются родными, никто не собирается»

18 июняРанэль Зинатуллин: Если мы свяжем татарский язык с успешным и счастливым будущим детей, то они выстроятся в очередь, чтобы его выучить