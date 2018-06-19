Национальный музей РТ проведет «Футбольную ночь болельщика»

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Национальный музей РТ 25 июня с 16.00 до 24.00 приглашает на праздничную спортивную программу для всех футбольных фанатов «Футбольная ночь болельщика», сообщает пресс-служба музея.
Жителям и гостям Казани представится уникальная возможность проявить себя в спортивном фестивале «А у нас во дворе…», которая включает в себя национальные состязания и игры.
В залах музея для посетителей пройдет «татарское чаепитие для болельщиков» и состоятся разнообразные мастер-классы, где каждый желающий сможет изготовить музейный сувенир.
Завершающим аккордом ночи станет ночная квест-игра «Тайны гостиного двора». В течение программы будут выступать лучшие музыкальные коллективы Казани.
Обладатели паспорта болельщика чемпионата мира по футболу смогут купить билет в музей со скидкой 50 процентов. Мероприятие пройдет в рамках «Программы гостеприимства» Нацмузея РТ.
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