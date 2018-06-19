Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Лидер КНДР находится в Китае с визитом.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита в Пекин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Церемония приветствия состоялась в Доме народных собраний во вторник, 19 июня.

Лидера КНДР с супругой встретили Си Цзиньпин и первая леди КНР Пэн Лиюань.