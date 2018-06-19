В 1987 году по постановлению Совета министров ТАССР склону был присвоен статус памятника природы регионального значения.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры определены границы охранной зоны Янга-Салинского склона, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки Янга-Салинского сельского поселения прокуроры выяснили, что еще в 1987 году по постановлению Совета министров ТАССР склону был присвоен статус памятника природы регионального значения. Однако никаких предупредительных аншлагов и знаков на границах склона не установили.

Чтобы устранить нарушения, представители надзорного ведомства обратились к главе поселения, вскоре их требования были удовлетворены.