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Татар-информ

19 июня 2018, 14:57

Происшествия

По требованию прокуратуры определены границы охранной зоны Янга-Салинского склона

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В 1987 году по постановлению Совета министров ТАССР склону был присвоен статус памятника природы регионального значения.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры определены границы охранной зоны Янга-Салинского склона, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе проверки Янга-Салинского сельского поселения прокуроры выяснили, что еще в 1987 году по постановлению Совета министров ТАССР склону был присвоен статус памятника природы регионального значения. Однако никаких предупредительных аншлагов и знаков на границах склона не установили.

Чтобы устранить нарушения, представители надзорного ведомства обратились к главе поселения, вскоре их требования были удовлетворены.

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