ВТБ запустил инвестиционно-брокерское приложение на мобильных устройствах

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ разработал и внедрил собственное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», которое обеспечивает розничным клиентам удобный и быстрый доступ к инвестиционным инструментам группы. По оценке банка, до конца года число пользователей составит порядка 100 тыс. человек, а ежедневный объем операций — до 3 млрд рублей.
Приложение объединяет в себе брокерские сервисы банка и продукты управляющей компании. С помощью него клиенты могут совершать операции на фондовом, валютном и срочном рынках, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов. В течение года для совершения сделок также будут доступны активы паевых инвестиционных фондов, доверительного управления и внебиржевые инструменты.
Гибкий и нативный интерфейс делает функционал приложения понятным и простым в использовании как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Кроме того, для клиентов будет реализован сервис «Робо-советник». Он поможет формировать индивидуальный модельный портфель с учетом его инвестиционных целей, риск-профиля и срока инвестирования. Клиенту будут направляться регулярные рекомендации, исходя из конкретных долей каждой бумаги на его брокерском счете.
Особое внимание уделено вопросам безопасности. Защита подтверждения сделок и самого приложения обеспечивается технологиями Touch ID, Face ID или Passcode. Оперативно решать технические вопросы возможно с помощью онлайн-чата.
«Мы видим высокий интерес розничных клиентов ВТБ к инвестиционным продуктам группы, и наша задача — обеспечивать качественный и комплексный сервис для решения их финансовых потребностей. Приложение „ВТБ Мои Инвестиции“ позволит упростить клиентам доступ к инвестиционным услугам, в том числе, в части их приобретения, обслуживания и оперативного получения информации. Один из главных приоритетов, стоящих перед розничным бизнесом, — это дальнейшее повышение лояльности и удовлетворенности наших клиентов. Запуск приложения предоставляет нам дополнительные возможности по улучшению качества обслуживания клиентов и расширения клиентской базы», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
«Приложение „ВТБ Мои Инвестиции“ создавалось при использовании самых современных технологий, чтобы клиенты могли оценить скорость, эффективность и удобство инвестирования с Группой ВТБ. Сервис ориентирован на индивидуальный подход к каждому клиенту. Система профилирует потребности, персонализирует информацию, новостную ленту и инвестиционные предложения под задачи каждого инвестора, направляет рекомендации, исходя из конкретных долей ценных бумаг у клиента. Запуск приложения дал старт диджитализации сервисов инвестиционных услуг в соответствии с самыми передовыми мировыми тенденциями», — сказал Владимир Потапов, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиций.
Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» уже доступно для установки в App Store и Google Play.
Следующая новость
В результате ДТП грузовик с краном-манипулятором завалился на бок, а иномарка оказалась смята почти целиком.
Концерт, посвященный памяти известной татарской исполнительницы, состоится 11 июля.
За игру рукой в своей штрафной площади арбитр Дамир Скомина удалил колумбийца Карлоса Санчеса.
В каждой школе в апробации участвуют по шесть учителей математики и русского языка.
В 1987 году по постановлению Совета министров ТАССР склону был присвоен статус памятника природы регионального значения.
Казанцы и гости столицы до конца сентября смогут побывать в цветочно-ландшафтной сказке с прудами, розовыми ретромобилями и прудами.
В июне на площадке фестиваля выступят почти 200 народных коллективов из районов Татарстана.
Для посетителей библиотеки подготовлены 3D-макеты Спасской башни Казанского Кремля, Губернаторского дворца, башни Сююмбике и Благовещенского собора.
ДТП произошло на кольце между проспектом Строителей и улицей Ленина.
Республика обогнала Московскую область по количеству выданных в электронном виде листков нетрудоспособности.
Более половины татарстанских больниц уже внедрили выдачу электронных листков нетрудоспособности.
С 1 июля 2017 года больницы республики выдали уже почти 60 тысяч электронных листков нетрудоспособности.
Татарстану доверяют и с ним хотят работать, отметила первый замминистра Минкульта РТ Эльвира Камалова.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Форум планируют посетить заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.
Руководитель Международной федерации футбольных ассоциаций встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
ЧП произошло в развлекательном парке на городской набережной.
19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника