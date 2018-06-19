До главной площадки Сабантуя в Казани можно будет добраться на электричках

От станции Казань-1 до Березовой рощи и в обратном направлении поезда будут курсировать весь день 23 июня.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). До главной площадки Сабантуя в Казани – Березовой рощи – можно будет добраться на пригородных поездах. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

От станции Казань-1 до Березовой рощи электрички отъезжают в 00.03, 8.05, 9.50, 12.25, 14.45, 18.05, 20.02 и 21.40.

За 10 минут поезда отвезут гостей праздника в обратном направлении. От станции Березовая роща они отправляются в 6.20, 08.55, 11.30, 13.15, 17.18, 18.53, 20.50 и 22.33.

Сабантуй в Казани пройдет 23 июня в Березовой роще поселка Мирный и лесопарковой зоне озера Лебяжье.