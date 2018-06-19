До главной площадки Сабантуя в Казани можно будет добраться на электричках

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). До главной площадки Сабантуя в Казани – Березовой рощи – можно будет добраться на пригородных поездах. Об этом сообщает Миндортранс РТ.
От станции Казань-1 до Березовой рощи электрички отъезжают в 00.03, 8.05, 9.50, 12.25, 14.45, 18.05, 20.02 и 21.40.
За 10 минут поезда отвезут гостей праздника в обратном направлении. От станции Березовая роща они отправляются в 6.20, 08.55, 11.30, 13.15, 17.18, 18.53, 20.50 и 22.33.
Сабантуй в Казани пройдет 23 июня в Березовой роще поселка Мирный и лесопарковой зоне озера Лебяжье.
Следующая новость
Жителям и гостям Казани представится уникальная возможность проявить себя в спортивном фестивале «А у нас во дворе…».
От станции Казань-1 до Березовой рощи и в обратном направлении поезда будут курсировать весь день 23 июня.
Анвар Закиров работает в Управлении Федеральной службы судебных приставов с 2001 года.
Спортивное мероприятие запланировано на 26-27 июня.
Молодых защитников природы с праздником поздравил министр экологии и природных ресурсов РТ.
Всего на мундиаль в Татарстане прилетели 20 тыс. болельщиков из Австралии.
На текущий момент кадеты из Татарстана занимают второе общекомандное место.
В результате ДТП грузовик с краном-манипулятором завалился на бок, а иномарка оказалась смята почти целиком.
Концерт, посвященный памяти известной татарской исполнительницы, состоится 11 июля.
За игру рукой в своей штрафной площади арбитр Дамир Скомина удалил колумбийца Карлоса Санчеса.
В каждой школе в апробации участвуют по шесть учителей математики и русского языка.
В 1987 году по постановлению Совета министров ТАССР склону был присвоен статус памятника природы регионального значения.
19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу