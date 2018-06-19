В «Смене» состоятся показы польских фильмов на футбольную тематику

25 июня пройдут показы фильмов «Стадион бездомных» (2008 год) режиссера Каси Адамика, «Футбольный покер» (1988 год) Януша Заорски.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). С 25 по 27 июня в Центре современной культуры «Смена» пройдут показы польских фильмов на футбольную тематику, сообщает пресс-служба центра.



Казанскому зрителю будет представлено пять кинолент.



25 июня пройдут показы фильмов «Стадион бездомных» (2008 год) режиссера Каси Адамика, «Футбольный покер» (1988 год) Януша Заорски.



26 июня зритель увидит ленты «Мундиаль. Игра за все» (2012) режиссера Михала Белявски. 27 июня посетителям будут представлены фильмы «Решающая игра» (2016, Томаш Гонссовски) и «Звезды» (2017, Ян Кидава-Блоньски).



Показы пройдут при поддержке Польского культурного центра в Москве.