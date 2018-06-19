ДТП произошло ранним утром в турецкой провинции Айдын.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Турции в аварии с автобусом пострадали 45 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло ранним утром в турецкой провинции Айдын. Автобус направлялся в Стамбул с популярного курорта Бодрум. На перекрестке водитель потерял управление и транспортное средство перевернулось.

Прибывшие на место спасатели вытащили пассажиров, их доставили в ближайшие больницы. По данным агентства, среди пострадавших россиян нет.