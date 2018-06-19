На фан-фест в Казани аккредитованы 680 исполнителей по линии Минкульта РТ

В июне на площадке фестиваля выступят почти 200 народных коллективов из районов Татарстана.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Для работы на фестивале болельщиков в Казани аккредитованы почти 680 исполнителей по линии Министерства культуры РТ. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Казани рассказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

«Мы очень плотно работаем с организаторами фан-фестиваля у Центра семьи „Казан“ — Дирекцией спортивных и социальных проектов. Мы даем очень много своих артистов, свои коллективы. Например, в июне будет несколько концертов, посвященных национальной тематике. У нас приезжают почти 200 коллективов — народных, фольклорных, в том числе аутентичных исполнителей из районов Республики Татарстан», — отметила Эльвира Камалова.