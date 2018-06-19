В Нижнекамске впервые провели инклюзивный фестиваль «Чемодан чудес»

Хэдлайнером фестиваля стала команда больничных клоунов из Набережных Челнов.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске впервые состоялся большой инклюзивный семейный фестиваль «Чемодан чудес», сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Хэдлайнером фестиваля стала команда больничных клоунов из Набережных Челнов. Они высадились у здания будущего инклюзивного арт-кластера «Рубаха». В роли врачей выступили и здоровые ребята, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель волонтеров – помочь детям победить страх перед врачом и подарить гостям праздника положительные эмоции.



На фестивале «Чемодан чудес» работали творческие площадки. Девочки и мальчики участвовали в мастер-классах, рисовали, играли, танцевали и участвовали в параде клоунских носиков.