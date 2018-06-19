Госдума одобрила повышение пошлин за выдачу загранпаспорта

Закон вступит в силу спустя месяц после его официального опубликования.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации будет увеличена до 5 тыс. рублей. Соответствующий закон приняла Госдума, сообщает РИА Новости.

Пошлина на загранпаспорт для взрослого теперь составит 5 тыс. рублей, для ребенка — 2,5 тыс. рублей. Кроме того, госпошлина за регистрацию транспортных средств увеличится до 1,5 тыс. рублей, а за выдачу водительского удостоверения — до 3 тыс.

Госпошлины также коснутся случаев замены утраченных или пришедших в негодность документов.

Новый закон вступит в силу спустя месяц после его официального опубликования.