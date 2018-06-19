ДТП произошло на кольце между проспектом Строителей и улицей Ленина.

(Казань, 19 июня,«Татар-информ»). В аварии с загоревшейся легковушкой в центре Альметьевска пострадали два парня, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером на кольце между проспектом Строителей и улицей Ленина «Лада» вылетела с дороги, застряла в газоне и загорелась. По предварительной информации, водитель потерял управление из-за столкновения с препятствием.

В результате ДТП в медсанчасть Альметьевска доставили 24-летних водителя и пассажира легкового автомобиля.

На месте аварии работали медики, сотрудники полиции и пожарные ПСЧ №65.