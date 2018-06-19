Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по выдаче электронных больничных

Республика обогнала Московскую область по количеству выданных в электронном виде листков нетрудоспособности.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Республика Татарстан является одним из лидеров по количеству выданных электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) среди регионов России. Об этом сообщил управляющий Фондом социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин.

Среди 85 субъектов страны Татарстан занимает пятое место по количеству медицинских организаций, начавших формировать электронные больничные, и по количеству уже выданных ЭЛН, отметил глава ФСС РФ по РТ.

Лидерами российского рейтинга по выдаче ЭЛН являются Белгородская, Липецкая и Кемеровская области. Четвертую строчку заняла Республика Мордовия. На пятом месте расположился Татарстан, обогнав Московскую область, пояснил Гайзатуллин.

«Использование электронного листка нетрудоспособности расширяется как в масштабах Российской Федерации в целом, так и в масштабах нашего Татарстана в частности. Показатели его востребованности у нас в Татарстане увеличиваются. Постоянно растет объем страхователей, готовых к участию в формировании электронных листков нетрудоспособности», – заявил управляющий ФСС РФ по РТ.