Ежедневно в РТ выдают более тысячи электронных больничных

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(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Каждый день татарстанские больницы оформляют около 1300 электронных листков нетрудоспособности, сообщил управляющий Фондом социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин.
На территории Татарстана 170 из 323 медицинских организаций, как государственных, так и частных, осуществляют выдачу электронных больничных. Количество больниц, которые внедряют новую услугу, постоянно увеличивается, заметил Гайзатуллин.
Всего в день в Татарстане выдают в среднем 3,6 тыс. бумажных и электронных листков нетрудоспособности. Зимой, когда татарстанцы болеют чаще, это число увеличивается, летом же, наоборот, – сокращается.
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