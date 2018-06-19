Ни один из приглашенных в Казань во время ЧМ-2018 исполнителей не отказался от выступления

Татарстану доверяют и с ним хотят работать, отметила первый замминистра Минкульта РТ Эльвира Камалова.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Ни один из исполнителей, приглашенных в Казань в рамках культурный программы чемпионата мира по футболу, не отказался выступать. Об этом на пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 в Казани рассказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

«Ни один исполнитель, которому мы предложили приехать в Казань и выступить в программе, посвященной чемпионату мира по футболу, не отказался. Это радует, это говорит о том, что нам доверяют и с нами хотят работать. И Казань — это такое место, сейчас уже место силы, где понимаешь, что выступать очень почетно и очень ответственно. У нас прекрасная публика, подготовленное и очень избирательное население. Поэтому мы готовились к этому почти год», — отметила представитель Минкульта РТ.