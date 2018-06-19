Елабуга присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти»

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(Елабуга, 19 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В память о погибших в Великой Отечественной войне жители Елабуги проведут акцию «Свеча памяти». Мероприятие, приуроченное к 77-й годовщине начала войны, пройдет 21 июня, сообщают в молодежном центре «Барс».
Цель акции – почтить память солдат, отдавших жизнь ради будущего потомков. Траурное шествие стартует с площади Ленина в 21.30. Участники патриотического мероприятия со свечами пройдут до Вечного огня, где состоится минута молчания. Здесь же с помощью свеч будет выложено точное время начала войны. «Бытует мнение о том, что война началась 4 утра, но, согласно историческим данным, бомбежка Севастополя началась в 3 часа 6 минут. Именно эти цифры мы и планируем выложить», – отметила директор молодежного центра «Барс» Анна Иванова.
22 июня в Елабуге пройдет митинг в честь Дня памяти и скорби с возложением цветов к Вечному огню и бюсту Героя Советского Союза, маршала Леонида Говорова.
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