Электронные больничные в РТ стали оформлять в 30 раз чаще

Рекомендуем
Фото: архив
(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). За пять месяцев текущего года в Татарстане в 30 раз увеличилось количество выданных электронных листков нетрудоспособности, рассказал управляющий Фондом социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин.
На конец 2017 года общее количество выданных электронных больничных по Татарстану не превышало 1462, а за январь – май 2018-го их количество увеличилось более чем в 30 раз, отметил управляющий ФСС РФ по РТ.
По словам Гайзатуллина, с 1 июля прошлого года медицинские организации республики выдали уже 58 тыс. 246 электронных листков нетрудоспособности, что составляет более 5 процентов от числа листков нетрудоспособности на бумажном носителе, выданных за аналогичный период.
В результате ДТП грузовик с краном-манипулятором завалился на бок, а иномарка оказалась смята почти целиком.
Концерт, посвященный памяти известной татарской исполнительницы, состоится 11 июля.
За игру рукой в своей штрафной площади арбитр Дамир Скомина удалил колумбийца Карлоса Санчеса.
В каждой школе в апробации участвуют по шесть учителей математики и русского языка.
В 1987 году по постановлению Совета министров ТАССР склону был присвоен статус памятника природы регионального значения.
Казанцы и гости столицы до конца сентября смогут побывать в цветочно-ландшафтной сказке с прудами, розовыми ретромобилями и прудами.
В июне на площадке фестиваля выступят почти 200 народных коллективов из районов Татарстана.
Для посетителей библиотеки подготовлены 3D-макеты Спасской башни Казанского Кремля, Губернаторского дворца, башни Сююмбике и Благовещенского собора.
ДТП произошло на кольце между проспектом Строителей и улицей Ленина.
Республика обогнала Московскую область по количеству выданных в электронном виде листков нетрудоспособности.
Более половины татарстанских больниц уже внедрили выдачу электронных листков нетрудоспособности.
С 1 июля 2017 года больницы республики выдали уже почти 60 тысяч электронных листков нетрудоспособности.
Татарстану доверяют и с ним хотят работать, отметила первый замминистра Минкульта РТ Эльвира Камалова.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Форум планируют посетить заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева и гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.
Руководитель Международной федерации футбольных ассоциаций встретится с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
ЧП произошло в развлекательном парке на городской набережной.
19 июняЭколог АГК-1: Все замечания жителей Татарстана по проектной документации МСЗ войдут в материалы на государственную экологическую экспертизу
18 июняМатч, изменивший историю футбола: сборную Австралии на чемпионате мира в Казани обыграла техника