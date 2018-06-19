Электронные больничные в РТ стали оформлять в 30 раз чаще

С 1 июля 2017 года больницы республики выдали уже почти 60 тысяч электронных листков нетрудоспособности.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). За пять месяцев текущего года в Татарстане в 30 раз увеличилось количество выданных электронных листков нетрудоспособности, рассказал управляющий Фондом социального страхования РФ по РТ Рамиль Гайзатуллин.

На конец 2017 года общее количество выданных электронных больничных по Татарстану не превышало 1462, а за январь – май 2018-го их количество увеличилось более чем в 30 раз, отметил управляющий ФСС РФ по РТ.

По словам Гайзатуллина, с 1 июля прошлого года медицинские организации республики выдали уже 58 тыс. 246 электронных листков нетрудоспособности, что составляет более 5 процентов от числа листков нетрудоспособности на бумажном носителе, выданных за аналогичный период.